Apreciação de cervejas em crescimento, no The Small House

As cervejas são o apogeu da nossa casa, e temos vindo a preparar a nossa colecção para todas as estações.

São mais de 170 referências de cervejas, provenientes de todo o mundo, que compõem a nossa garrafeira. Com receitas mais recentes, inalteradas ou seculares, a nossa variedade é um deleite para os nossos visitantes. Contêm em si, não só a receita, mas também a história do seu país de origem, das suas formas peculiares de produção e, por aromas e paladares distintos. Tudo isto tem-se reflectido na procura crescente que temos tido, em relação às cervejas.

Inicialmente, a curiosidade era o factor que mais atraía visitantes, pois ouviam falar num pub na Ponta do Sol, onde reinava esta bebida. Após essa fase inicial, começamos a receber visitas regulares, de muita gente, sendo que, neste momento, somos uma das maiores e principais referências na ilha, no mundo da cerveja. A procura não se fica pelos conterrâneos, sendo o público estrangeiro, (amante do conceito, da bebida e do nosso ambiente), um dos motores do consumo na casa. Dada a procura, o nosso menu nunca é estático, estando sempre sujeito a alterações, novas adições e cervejas sazonais.

As cervejas são consumidas todo o ano, sendo que, temos uma vasta variedade de cervejas características da época, prontas para o/a satisfazer nestes dia de imenso calor.

O quão bem conhece, as nossas “cervejas de Verão?”

Visite-nos, e aprenda mais sobre este mundo fantástico.

Em resumo da semana, os últimos dias marcaram o regresso do desporto rei e nós, com pub característico, e à imagem do que se tem vindo a passar, nos últimos anos, transmitiremos os jogos de destaque do Campeonato Português, das ligas mais importantes da Europa e, ainda, o percurso das equipas portuguesas nas Competições Europeias.

Nesta semana passada tivemos, ainda, a confirmação de mais um artista, para as Festas do Concelho da Ponta do Sol 2019. João Pedro Pais é o escolhido, e brindará os presentes com alguns dos temas que marcam e marcaram os seus mais de 20 anos de carreira.

Na próxima semana, teremos o auge na Quarta-feira, dia 21, com o concerto “ZDB apresenta Elias Bender Ronnenfelt & Gabriel Ferrandini”, a contar para os Concertos L, na Estalagem da Ponta do Sol. Este, promete ser um dos concertos da temporada e, também, um dos concertos do ano, na Madeira.

Aproveite o mês de Agosto, pela zona Oeste da ilha.

