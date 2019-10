Apetece-lhe um Prego no Bolo do Caco?

Com um serviço rápido e de qualidade, focado na total satisfação do cliente, o Restaurante Miradouro é já conhecido pelo seu bom nome e pelos pratos típicos que apresenta.

Com vista privilegiada sobre a baía do Funchal, aqui é possível desfrutar de uma deliciosa refeição ao mesmo tempo que contempla a beleza do oceano.

A nossa sugestão de hoje é o nosso famoso prego no bolo do caco, tenro e suculento, uma verdadeira tentação!

Faça-nos uma visita e logo perceberá que os melhores somos nós que servimos!

E como queremos que esteja bem informado, damos-lhe a conhecer os nosso pratos do dia para esta semana:

Terça-feira: Perna de Frango na Brasa

Quarta-feira: Lasanha Bolonhesa

Quinta-feira: Língua Estufada

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum.

Preço: 5.50€

Esperamos por si!

Restaurante Miradouro

Caminho do Lombo Segundo, 35 (junto ao Miradouro de São Roque)

Telefone: 291742165

Facebook

Aberto de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.