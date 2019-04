Apesar da chuva, há muito que pode fazer nesta tarde de terça-feira

A chuva começou a cair na manhã desta terça-feira, mas tal facto não é impeditivo que aproveite a tarde. Há outras actividades que pode fazer, nomeadamente a visita a exposições que decorrem pela ilha. Nesta nossa rubrica ‘Hora da Boa Vida’, deixamos algumas sugestões para aproveitar a sua tarde de terça-feira.

Exposição ‘Weirdness’ nos Paços do Concelho do Funchal

A exposição ‘Weirdness’, da aluna da Escola da APEL Francisca Gomes, está patente nos Paços do Concelho do Funchal, até ao dia 5 de Abril. Esta mostra é ‘o resultado da disciplina de Artes Visuais do projecto educativo ‘International Baccalaureate’.

APELArte no Atlanticulture Center em Machico

É encarada como uma forma de descentralizar a cultura. A segunda exposição da APELarte 2019 está patente no Atlanticulture Center, no Forum Machico, até ao próximo dia 1 de Julho. A exposição conta com diversos trabalhos dos alunos de Artes Visuais, do 10º, 11º e 12º ano, da escola da APEL.

Livro ‘Aragens’ apresentado no Museu Casa da Luz

Maria Graziela Fernandes Camacho apresenta, hoje, pelas 18 horas, no Museu Casa da Luz, no Funchal, a sua obra ‘Aragens’. O livro reúne um conjunto de poemas, repartidos em sete grupos composicionais.

Aulas de Yoga / Meditação Colectiva no Funchal

A Ananda Marga Yoga Madeira, localizada na Rua das Cruzes, no Funchal, lecciona aulas de yoga e de meditação colectiva, que pretendem acalmar o stress e proporcionar harmonia e equilíbrio. Há a possibilidade de experimentar gratuitamente uma aula e conhecer esta que é também uma forma de relaxamento. Os horários de hoje indicam o início da aula de yoga às 18h30 e a meditação colectiva às 19h.

‘I I I by Miguel Leitão Jardim’ em exposição no Funchal

A Restock Galeria/Gallery, localizada na Rua do Hospital Velho, no Funchal, tem patente a exposição I I I by Miguel Leitão Jardim. Esta é uma exposição fotográfica que pode visitar diariamente, entre as 11h e as 17 horas.

Se pretender ficar por casa, há sempre a possibilidade de ler um livro. ‘Foi Sem Querer Que Te Quis’, de Raul Minh’alma; ‘Next Level’ de Miguel Oliveira e Edite Dias; ‘No Armário do Vaticano’ de Frédéric Martel; ‘O Rapaz que Seguiu o Pai para Auschwitz’ de Jeremy Dronfield; ‘A Floresta do Mal’ de M. J. Arlidge e ‘Levaram Annie Thorne’ de C. J. Tudor são alguns dos exemplos dos livros que, neste momento, estão entre o top dos maisv vendidos em Portugal nas diversas livrarias físicas e online.