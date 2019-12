Álbuns e canções para o Natal de 2019 na sua ‘Hora da Boa Vida’

Nada melhor do que a música para entrar no espírito natalício e, para não ouvir o ‘All I Want For Christmas Is You’ da Mariah Carey ou o ‘Last Christmas’ de George Michael em ‘loop’, nesta ‘Hora da Boa Vida’ deixamos-lhe algumas sugestões musicais baseadas nos albuns e canções de Ntal lançados em 2019.

1. Christmas In The City – Lea Michele

2. Christmas: A Season Of Love – Idina Menzel

3. The Christmas Present – Robbie Willians

4. Christmas – Bryan Addams

5. Christmas Tree Farm – Taylor Swift

6. Cozy Little Christmas – Katy Perry

7. Like It’s Christmas – Jonas Brothers

8. White Christmas – Michael Bublé

9. Baby, It’s Cold Outside – John Legend e Kelly Clarkson

10. Make it to Christmas – Alessia Cara