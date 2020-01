Alberto Oculista lança colecção de óculos Juliana Paes

A Alberto Oculista cria a 1.ª colecção de óculos com a assinatura da embaixadora Juliana Paes. A apresentação oficial da colecção está prevista para a Primavera-Verão de 2020 e será comercializada em todas as lojas da marca.

O objectivo é oferecer uma nova marca ao mercado nacional, cheia de jovialidade, beleza, elegância e boa disposição, contando para tal com a uma figura pública de reconhecida notoriedade, tanto em Portugal como no Brasil. A colecção será também apresentada na maior feira de Óptica da América Latina - Abióptica - em Abril deste ano, com a presença já garantida da estrela das novelas brasileiras.

Composta por dezenas de modelos de armações e modelos de óculos de sol, esta nova colecção reflecte todas as características da marca, a moda e bem-estar, reforçando assim o posicionamento no mercado. Os modelos são exclusivos a nível mundial e da marca Alberto Oculista, e poderão ser encontrados numa das lojas Alberto Oculista dentro de um mês.

A Campanha de lançamento da colecção, exclusiva em Portugal, terá início em 2020, com aposta intensa nos multimeios (TV, Imprensa, Rádio e Online) e nas lojas.