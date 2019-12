Alana faladora e Eva tímida em momentos em família partilhados por Georgina

Depois do vídeo amoroso de Cristiano Ronaldo e Alana Martina ter conquistado as redes sociais, é a vez de Georgina partilhar os seus momentos de ternura com elementos mais novos da família.

A modelo aproveitou o dia solarengo de ontem para fazer uns passeios a cavalo com Alana, Eva e Mateo e partilhou vídeo das duas meninas.

Ao passo que Alana a fala pelos cotovelos, Eva mostra-se tímida para a câmara.

“Dia super feliz! Com eles todos os planos são perfeitos”, escreveu a namorada do craque português na publicação no Instagram.