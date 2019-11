Ainda não encontrou a casa com que tanto sonha? A Inmadeira tem a solução para si!

Está à procura de casa, mas ainda não encontrou o que tanto deseja? A Inmadeira pode ajudá-lo a concretizar esse seu sonho!

No Funchal, junto à Estrada Monumental, bem perto do mar e numa zona nobre, localiza-se o empreendimento Piornais Residence, um condomínio privado que conta com piscina, ginásio e parque infantil. O condomínio Piornais Residence dispõe de 85 apartamentos de tipologia T1, T2, T3 e T3+1 (com pré-instalações de ar condicionado, gás, TV cabo e Internet) e lojas comerciais. Os apartamentos possuem excelentes acabamentos e equipamentos, tal como com certeza procura. Agende uma visita connosco!

A Inmadeira é uma empresa de mediação imobiliária inserida num grupo onde se concentram a construção e promoção imobiliária. Além da comercialização directa de produtos imobiliários, a Inmadeira é o elo de ligação ao promotor e aos parceiros, além de ser uma fonte de promoção e divulgação dos produtos.

Visite www.inmadeira.pt e saiba mais sobre nós e sobre os imóveis que comercializamos, entre Gaula e Funchal. A Inmadeira caracteriza-se pela sua estrutura flexível, que permite adequar-se às necessidades de cada cliente em função das solicitações do mercado.

Aguardamos o seu contacto!

Inmadeira

Morada: R SIDÓNIO SERÔDIO 96, 9125-114 Caniço, Santa Cruz, Madeira

Telemóvel: (+351) 924 073 827 / 961 772 046 / 961 772 099

Horário: Abertura ao público: das 9h30m às 13h e das 14h30m às 18h, sábados das 10h às13h e das 14h30m às 17h

E-mail: [email protected]

www.inmadeira.pt