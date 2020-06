Ainda é cedo para pensar nas férias de 2021? Não, não é!

Um dia essa pandemia precisa acabar, certo? E a capacidade de fazer planos e pensar no futuro é o que nos deixa esperançosos nesse momento. Planear uma viagem para 2021 pode ser muito vantajoso, pois existem tarifas muito atractivas para reservas antecipadas, por exemplo o seu cruzeiro de sonho, com saída do Funchal ou de Lisboa.

O MSC Splendida é um dos navios mais impressionantes da classe “Fantasia” até se assemelha a um paraíso, permitindo que os passageiros “naveguem” no sentido mais amplo do termo! Ano de construção 2009, com 137 mil toneladas, tem capacidade para 4360 passageiros e fará saídas e chegadas ao Funchal, passando por Málaga, Civitavecchia, Génova, Barcelona, Casablanca e Tenerife nas seguintes datas: 10/10/2021, 21/10/2021, 01/11/2021, 12/11/2021 com preços para cabine interior desde € 990.00*

O MSC Virtuosa é último navio da classe “ meraviglia “ cujo seu ano de construção é 2020, é um gigante dos mares, com 177 mil toneladas, tem capacidade para 6300 passageiros, e fará saídas e chegadas a Lisboa passando por Barcelona, Marselha, Génova, Málaga e Casablanca nas seguintes datas: 18/09/2021, 27/09/2021, 06/10/2021, 15/10/2021, 24/10/2021 com preços para cabine interior desde € 835.00*

*A tarifa inclui o cruzeiro, todas as refeições, taxas portuárias e seguro basic.

Contacte-nos para mais informações.

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves ou Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt