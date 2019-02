Adidas veio à Madeira para promover novo modelo de sapatilhas

Está guardado a sete chaves o novo modelo de sapatilhas que a Adidas veio promover à Madeira, mas o DIÁRIO sabe de alguns pormenores.

A marca alemã de vestuário e acessórios decidiu aproveitar as magníficas paisagens da Região para publicitar o novo modelo de calçado a ser lançado brevemente, embora os detalhes estejam bem protegidos.

Por enquanto, sabe-se que a equipa de fotógrafos e vídeo é composta por quatro elementos germânicos, e que o modelo em foco é o novo ‘TERREX’, desenhado para “caminhadas rápidas e construído com materiais muito leves mas ao mesmo tempo resistentes, que proporcionam excelente estabilidade na passada”. Proporcionam também “aderência extra nos terrenos mais difíceis” e, por isso, os trilhos da Pérola do Atlântico estão a ser utilizados e percorridos para promover as novas sapatilhas das Adidas.