A sonhar com uma viagem até Bali?

Bali é uma ilha da Indonésia conhecida pelas suas montanhas vulcânicas repletas de florestas, os seus arrozais, as suas praias e recifes de coral. A ilha abriga locais religiosos, como o templo Uluwatu, localizado à beira de um penhasco. Ao sul, a cidade de Kuta com os seus bares animados, enquanto Seminyak, Sanur e Nusa Dua são cidades turísticas muito procuradas. A ilha também é conhecida pelos seus retiros de yoga e meditação.

Na verdade, muitos dos que visitam a “ilha dos deuses”, particularmente se o fizerem em diversas ocasiões e por períodos prolongados, ficam com um sentimento que dificilmente vai esquecer.

O que fazer, ver e visitar em Bali?

-Passar o final de tarde no templo de Tanah Lot

Tanah Lot significa algo como “terra água” e isso vai fazer todo o sentido assim que chegar a este templo, um dos mais bonitos e visitados na ilha de Bali. Aliás, existem vários templos em Bali que se situam mar adentro, isto porque os nativos são tementes ao Deuses do mar e aí os constroem para os apaziguar.

A melhor altura para visitar Tanah Lot é ao final da tarde, a tempo de ver o pôr-do-sol e preferencialmente num dia em que apanha a maré vazia. Mas, atenção, esta é obviamente a hora em que toda a gente decide ir para lá, logo o trânsito é caótico e o trajecto pode demorar horas!

-Viver o lifestyle de Canggu

Até há poucos anos, Canggu não era mais de que uma pequena aldeia agrícola, onde apenas os mais aventureiros iam fazer surf ou passear para se afastar um pouco do rebuliço de Kuta. Hoje, é um dos principais destinos em Bali! Capital hipster da ilha, aqui tudo gira à volta do lifestyle, vida nocturna, yoga, surf (particularmente interessante para iniciados) e comida saudável. O ambiente é muito relaxado e, como se costuma dizer, cheio de “gente gira”. Encontra-se um pouco de tudo e para todos os gostos.

Passar tempo em Bali pode ser, em diversos aspectos, uma experiência muito intensa e não há qualquer dúvida de que aqui existe uma energia especial!

*Inclui:

- Passagem aérea, classe turística, com a Turkish Airlines (Classe W), para o percurso Porto ou Lisboa/Istambul/Denpasar e volta, com direito ao transporte de 25 kg de bagagem (por pessoa e volume).

- Transporte do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto.

- Estadia de 3 noites em Ubud e 4 noites numa praia de Bali em regime de alojamento e pequeno-almoço.

- Visitas conforme indicadas no programa com almoço incluído (3 almoços) e com guia a falar espanhol ou inglês.

- Assistência local pelo nosso representante.

- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.

- Seguro Multiviagens, taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 415,00, sujeitos a alteração até à data de emissão.

*Não Inclui : Quaisquer outros serviços não mencionados, visto de entrada na Indonésia, voo Funchal-Lisboa-Funchal.

NOTA: Os passaportes devem ter uma validade mínima de 6 meses.

Contacte-nos para mais informações.

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt