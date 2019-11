À procura de um lugar para jantar?

Já estamos praticamente no final da semana e, de facto, é sempre bom quebrar a rotina, conhecer novos lugares, novas pessoas, num sítio particularmente agradável, com bom ambiente e onde se possa comer bem.

A Taberna Ruel é já uma referência no que toca à gastronomia regional, ao bem servir os clientes e, acima de tudo, no aprimorar dos pratos que realçam os sabores madeirenses. Aqui, os produtos são criteriosamente escolhidos de modo a proporcionar, aos nossos clientes, uma experiência gastronómica verdadeiramente incrível!

Do nosso menu, destacamos o carpaccio de espada, a sopa de peixe, o misto de peixe e marisco, o arroz de marisco, o t-bone na brasa, o bife do filete com molho de pimenta verde e as nossas deliciosas sobremesas caseiras: a mousse de chocolate e o cheesecake.

Temos uma imensa variedade de peixe e marisco, desde a lagosta, o lavagante, as ameijoas, as navalhas e sapateira, não esquecendo as nossas carnes maturadas na brasa, por exemplo, o Tomahawk com maturação de 30 dias, que certamente o deixará com água na boca e, já agora, aproveitamos para informar que, no pátio do nosso restaurante, temos uma zona de churrasco ao vivo, assim pode acompanhar todo o processo de confecção da sua refeição de perto, ao mesmo tempo que vai saboreando um bom vinho da nossa garrafeira.

Relativamente à gastronomia regional, como não poderia deixar de ser, servimos a típica espetada em pau de louro, o filete com banana ou molho de maracujá, o bolo do caco e a nossa cassata de maracujá, super deliciosa!

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/

