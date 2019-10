A pensar onde vai almoçar?

A esta hora do dia o estômago já recomeça a reclamar e ainda não pensou onde vai almoçar?

Sugerimos uma visita ao Restaurante Praia da Alagoa.

Aqui, além de provar uma sopa do dia fantástica, pode ainda degustar o nosso prato do dia, super gostoso!

Depois da refeição, acredite, vai ficar ainda mais satisfeito quando souber o preço:

Sopa do dia: 1, 80€.

Promoção: 1 sopa do dia com 1/2 bolo do caco- 2.50€

Prato do dia- de segunda a sexta feira (excepto feriados) - 5.50€

Mas não ficamos por aqui!

Temos, para si, um cartão de fidelização, assim ao fim de 9 refeições pode pensar já na próxima, pois é oferta da casa!

Temos também um grupo fechado de whatsApp ao qual pode aderir através do código QR, assim passa a receber, todos os dias, no seu telemóvel, a informação referente aos pratos do dia, sopas e outras novidades do nosso restaurante.

E agora que as temperaturas já começam a baixar...à sexta-feira, voltamos a servir milho quente!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255