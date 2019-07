A parrilha especial do Restaurante Miradouro!

Situado no Miradouro de São Roque e com uma vista privilegiada sobre a baía do Funchal, o nosso restaurante convida-o a contemplar a beleza do oceano Atlântico ao mesmo tempo que se deleita com um dos nossos fantásticos pratos.

Para os apreciadores de carne, sugerimos a nossa deliciosa parrilha. Extremamente saudável, macia e suculenta, é sem dúvida uma ótima escolha para quem não resiste a um bom naco de carne na hora da refeição!

Mas atenção: em matéria de carnes há outras especialidades igualmente deliciosas: frango no fogareiro e espetada regional.

Fazemos referência também ao nosso bacalhau na brasa e à nossa francesinha, duas deliciosas opções que já constam das preferências dos nossos estimados clientes.

Mas como sabemos que na hora de comer quem escolhe é você, apresentamos-lhe os seguintes pratos do dia para esta semana (por apenas 5.50€) e aguardamos a sua visita!

Terça-feira: Pernas de Frango na Brasa

Quarta-feira: Rolo de Carne com Molho Cogumelos

Quinta-feira: Dobrada à Miradouro

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum.

Estamos abertos de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Visite a nossa página do Facebook e saiba mais sobre nós.

Telefone: 291742165