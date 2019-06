Além dos espectáculos piromusicais que decorrem em quatro sábados do mês de Junho, pelas 22h30, temos às sextas sunsets na baía da cidade, com animações musicais à direita da Praça do Povo.

Desfrute-os ao sabor da saborosa poncha d’ “A Nossa Poncha”.

Por outro lado, a marca “The Spirit of Madeira” está a representar o Destino Madeira no Salão Imobiliário do Porto com o Governo Regional da Madeira.