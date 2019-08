A Liderança e o Líder

Hoje, pretendo focar aspectos associados à liderança e à sua relação com o líder.

Pretende-se que exista dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, uma liderança e um líder empenhado em promover um um ambiente muito mais harmonioso, proporcionando maiores sucessos à organização e a todos os que a habitam, um bem-estar muito mais motivador.

O líder não nasce feito, não trás no ADN as características intrínsecas da liderança. O líder aprende, desenvolve-se, apoiando-se em técnicas, ensinamentos, acções e atitudes que o distinguem de outros.

Nasce um verdadeiro líder porque ouve, tem empatia pelos outros, entende, compreende, assume a responsabilidade, dá a cara por todos e pela sua organização, motiva, enfim, é visto pelos outros como o líder, o verdadeiro “capitão do barco”.

Ora, se estamos perante empresários é fundamental aprender o grande valor da liderança. Nem todos o são e nem todos o podem ser. O que encontramos, infelizmente são chefes. Não gosto desta palavra e daquilo que ela significa.

São vários os conceitos que encontramos sobre liderança, contudo podia vos dizer que:

“A liderança pode ser resumida na habilidade de conduzir um grupo, e motivá-lo a colaborar de maneira voluntária. Um bom líder consegue despertar nas pessoas a vontade de fazer a diferença”.

Guy Kawasaki, fala no seu livro “The Art of the Start” que inovadores isolados são um mito da história. Homens como Thomas Edison e Steve Jobs foram amparados e suportados por equipas.

Uma das formas mais importantes para crescer na vida e nos negócios é criar parcerias, fazer networking, aliar-se com alguém que contribua para o desenvolvimento do seu empreendimento e aqui surge a necessidade da liderança.

De todas as actividades que uma pessoa de negócios precisa desenvolver sem dúvida a formação de uma equipa é a mais desafiadora.

É preciso lidar com questões tais como: delegar funções, exigir resultados, motivar, apoiar os colaboradores em suas actividades e entregar recompensas e, em alguns casos, demitir.

A liderança sofre em silêncio e toma as suas decisões com um único objectivo: alcançar os resultados.

As escolas de administração têm adoptado um discurso mais paternalista com os colaboradores dando a entender que os mesmos precisam ter uma vida social confortável para então produzirem melhor para a organização.

Portanto, o empresário – LÍDER, tem o seu capital, seu tempo e emprega a sua energia arriscando tudo em nome do resultado e da empresa e precisa estar envolvido com pessoas também igualmente competentes e dispostas ao sacrifício, no sentido de dotar a organização de uma sustentabilidade e presença no mercado, bem forte.

Ao encontrar Agnes Towler uma colaboradora com grande potencial, Selfridge passou a interessa-se pelo bem-estar da mesma, deixando claro que contava com as habilidades dela para o sucesso do seu empreendimento.

É preciso ter desenvoltura na captação de recursos financeiros, humanos, material e principalmente reter talentos, pois o empreendedor não faz tudo sozinho.

Também sabemos que os conflitos são resultados de choques de personalidades. Então, o empresário que está disposto a se tornar um empreendedor, precisa aceitar que os conflitos serão uma constante na caminhada para o sucesso.

É verdade que nem todos os conflitos são negativos. No mundo moderno, a criatividade e a inovação são cruciais para o crescimento de uma organização e, às vezes, o ambiente de conflitos funcionais traz à tona novas ideias.

A motivação é darmos ânimo à pessoa, motivá-la e nem sempre a motivação está no dinheiro, mas na expectativa que amanhã será melhor do que hoje.

A qualidade da liderança é resultado da sua própria motivação. Se o que você faz hoje é simplesmente pelo dinheiro ou por necessidade, então atrevo-me a dizer que você não está motivado.

Motivar é colocar-se numa posição de liderança e oferecer algo à equipa.

Ser empreendedor é ter um equilíbrio na mente, não basta ser bom naquilo que faz, pois é preciso ser visionário e principalmente ser resiliente perante tamanha pressão.

O relacionamento numa organização é resultado de um clima organizacional e este reflecte a cultura daquela empresa e a cultura começa com o empreendedor. Assim e se o empreendedor trabalha com valores de liderança como delegar, confiar, transparência e dedicação, é certo que todos vão trabalhar nesta linha e aquele que não se adaptar a este ritmo ficará para trás.

Podemos entender o conceito de ser um empreendedor líder, mas na prática quando entramos num escritório, numa oficina de startups ou numa loja, a realidade é bem diferente. O empreendedor precisa romper com as aparências e ver mais além das pessoas e dos produtos.

Dicas para ser um bom empreendedor líder:

(São princípios de liderança e empreendedorismo que podem contribuir significativamente para a sua carreira):

-Faça o colaborador se sentir parte da meta;

-Não crie metas impossíveis;

-Não seja ganancioso, mas tenha ambição;

-Crie uma atmosfera positiva, mas não paternalista;

-Seja acessível;

-Mostre ao colaborador subtilmente que você está atento;

-Seja claro sobre o que quer relativamente ao colaborador;

-Seja paciente com o sócio, mostrando onde a opinião dele está falhando, se de facto estiver;

-Não tenha vergonha ou medo de rever uma estratégia;

-Mostre e ensine como fazer uma determinada tarefa;

-Seja o primeiro a chegar e o último a sair;

-Seja humilde;

-Resolva o problema;

-Não tome partido;

-Seja um exemplo;

-Não perturbe, dê feedbacks;

-Não maltrate, seja directo e claro;

-Não goze, não dê alcunhas;

-Aprenda a dizer não;

-Convença, mas não ameace!

Finalmente, o mundo dos negócios é movimentar e combinar recursos com o objectivo de auferir ganhos e lucros, nunca esqueça que de todos os recursos o principal é as pessoas, através das quais poderá alcançar os seus resultados.

