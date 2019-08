A ‘Camioneta Mágica’ continua no Forum Madeira este fim-de-semana e nos próximos, durante os meses de agosto e setembro

O Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, continua a surpreender os mais novos com momentos incríveis de diversão e aprendizagem. Todos os fins-de-semana, entre as 11h30 e as 12h30, durante os meses de agosto e setembro, a Vanusca e as Amigas da Pequenada irão desenvolver atividades a não perder. A Vanusca é encantadora e, nas suas histórias, leva os mais novos a lugares imaginários onde tudo pode acontecer. As Amigas da Pequenada são as suas grandes companheiras e vivem bem pertinho dela, lá no Mundo dos Sonhos. Depois das tarefas diárias, juntam-se sempre para grandes festas, onde são especialistas em garantir a alegria total.

Este projeto, desenvolvido por Luísa Freitas, aluna de Mestrado em Design de Espaços da Universidade da Madeira, revelou-se um verdadeiro sucesso e está aí para novos desafios, aventuras, descobertas e muita diversão!

O momento é seu. Viva-o!