A arte de saber gerir negócios

Dando continuidade à arte de saber gerir negócios, se quer ser um bom gestor para o seu negócio, está na hora de aprender como administrar uma empresa com dicas que apresento e que são fundamentais para a boa gestão da sua empresa.

Como empreendedor, pratique as seguintes acções que deve assumir como um verdadeiro compromisso:

1. Não seja surpreendido por cenários internos ou externos, isto é, de repente o dólar disparou, a inflação fugiu do controlo, dois colaboradores ficaram doentes ao mesmo tempo, um fornecedor falhou com você, houve uma ruptura de produto, 20% dos clientes não pagaram em dia, a conta de luz subiu de forma assustadora e você não contava com nada disso. É sabido, que numa empresa, imprevistos também acontecem, mas eles não devem agarrá-lo de surpresa. Se você se pergunta como, a resposta é planeamento.

Também é sabido, que não pode interferir nos movimentos do cenário económico, assim como naquilo tudo que ultrapassa os muros da empresa. Mas pode mudar a forma como se prepara, como tenta evitar e como reage a essas situações. Em suma, você precisa saber exatamente o que fazer, ter uma carta na manga, uma estratégia bem definida. É com uma atitude proactiva e preventiva e não reactiva que um administrador contribui positivamente para os resultados do negócio.

2. Dedique-se à gestão financeira - não há sucesso na administração de uma empresa sem se dedicar ao controlo financeiro. Tenha em mente que tudo gira em torno disso na gestão, para o bem ou para o mal.

Quando despesas e receitas são registadas e monitorizadas com precisão, o empreendedor tem conhecimento sobre a realidade financeira do negócio, além de subsídios claros para a tomada de decisão.

Caso contrário, além de enfrentar dificuldades de caixa, pode se amparar em resultados enganosos para definir suas ações. Já pensou se comprometer com um financiamento a longo prazo sem considerar a necessidade de contenção de gastos projectada para os próximos meses? Ficaria difícil sobreviver nesse cenário.

3. Saiba lidar com a concorrência - você não está sozinho no mercado. Conforme a atividade que exerce, inclusive, há uma série de outras empresas disputando o mesmo cliente. Saber administrar um negócio é também entender o que pode e o que não pode fazer como estrategicamente para enfrentar a concorrência.

A primeira lição é jamais entrar em guerra de preços. Um gestor competente sabe que esse é um tipo de ação suicida, pois um preço baixo demais simplesmente acaba com a sua margem de lucro. E você não abriu uma empresa para fazer caridade, não é mesmo?

A forma mais inteligente de lidar com a concorrência é estudar o mercado, avaliar suas possibilidades e se posicionar com um diferencial competitivo. É preciso procurar algo que o torne único e o coloque em vantagem. E isso vai muito além do preço, já que pode passar pelo atendimento, qualidade dos produtos ou serviços e outras formas de agregar valor ao cliente.

4. Invista na comunicação interna - todos na empresa precisam falar a mesma língua, sem exceção. Afinal, como administrar uma empresa com conflitos internos, informações desencontradas, ruídos que chegam aos clientes e prejudicam a sua relação com eles? É Difícil sobreviver assim, não é mesmo?

O uso de ferramentas de comunicação interna na empresa é capaz de estimular as equipas a partir da motivação. Ao despertar no colaborador a real noção sobre o seu papel na empresa, ele se torna mais participativo e mais produtivo, contribuindo, inclusive, para soluções focadas na criatividade e inovação.

Se você quer ser um bom administrador, aprenda a ouvir aqueles que trabalham consigo. Caso contrário, resultados diferentes daqueles que você gostaria vão acabar aparecendo no seu dia-a-dia, sobretudo relacionados à imagem da empresa.

5. Alie produtividade e qualidade - certamente já ouviu que a produtividade é um dos segredos das empresas de sucesso. Afinal, fazer mais em menos tempo, consumindo menos recursos humanos e materiais, é o cenário ideal para crescer de forma sustentável. Mas a que custo?

É fundamental que o administrador consiga oferecer às equipas um ambiente de qualidade, agradável ao trabalho e ao mesmo tempo estimulante para o desenvolvimento das tarefas.

Em alguns casos, isso implica adotar o trabalho remoto, se a atividade permitir. Em outros, utilizar ferramentas que permitam gerir melhor o tempo e tornar a jornada mais produtiva, sem afetar o bem-estar dos colaboradores.

6. Integre processos na empresa - ainda que a sua empresa seja pequena, não dá para contar com a sorte no dia-a-dia. É preciso garantir que todas as áreas estejam integradas e alinhadas, mesmo que haja um só responsável por elas e não uma equipa dedicada a cada tarefa.

O melhor exemplo disso está nas vendas. Sempre que um negócio é fechado, envolvendo produto ou serviço, isso gera uma informação ao financeiro. Quando falamos da venda de uma mercadoria, há também um alerta ao produto. E se isso demandar uma nova compra, o responsável por ela também precisa ser acionado.

A questão a responder é: como garantir que a informação daquela venda transite por todos esses sectores de forma eficiente e rápida? Você precisa se valer de um sistema de gestão online, pois ele é capaz de automatizar todo esse processo, garantindo a tranquilidade do administrador.

E agora, está capaz e preparado para administrar bem uma empresa?

Neste artigo, abordei algumas dicas que considero importantes para empreendedores iniciantes sobre como administrar uma empresa.

Podemos dizer que o sucesso do seu negócio depende de uma equipa de valores, dedicação, planeamento e tecnologia.

