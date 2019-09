A arte de saber gerir negócios

Ninguém nasce ensinado para a vida, contudo a arte de saber gerir convenientemente todos os recursos existentes numa família, empresa, nação, não é uma tarefa fácil.

É preciso não só possuir as adequadas características que um empreendedor deve ter, mas praticá-las e acreditar que é possível lá chegar. Ter uma ideia (s) de negócio e trilhar um caminho que não é fácil, é muito árduo e, em muitos casos, termina em sucesso ou fracasso. Às vezes pergunto-me, porque razão uns têm sucesso nos negócios e outros não? Porque razão aquele negócio não funciona bem daquela forma, com aquelas pessoas e aquele local e nas mãos de outras pessoas é um sucesso garantido? É óbvio que não basta somente o estudo ao longo da vida. A vida é uma aprendizagem constante. É preciso a sorte, penso. Ela trabalha-se.

Hoje, decidi escolher este tema e aqui apresento algumas ideias para iniciar a caminhada para o sucesso.

Vejo empresários a se lançarem nos negócios sem a preparação adequada, isto nos tempos actuais pode ser um suicídio logo à nascença. Os tempos são outros, duros, muita ginástica fazemos para gerir bem os nossos negócios e nunca temos uma garantia absoluta que lá chegaremos: ao SUCESSO. Num instante, tudo pode ser diferente. A fiscalidade é cara, pode arruinar um negócio.

Mas, se estivermos bem preparados e delinearmos bem o nosso caminho, tudo pode ser diferente, senão vejamos:

Um bom gestor/administrador deve saber que deverá ter determinadas características para saber gerir e determinar o rumo que vai dar ao seu negócio e também digo que ser empresário não significa que você sabe como administrar uma empresa.

Há características e atitudes esperadas de um bom administrador que independentemente do cenário no qual ele iniciou o seu negócio deve se preocupar em empregá-las.

Se é dono de uma empresa recém-aberta ou que ainda não entrou no mercado, qual será o perfil esperado na condução do negócio?

1. Disciplinado

Abrir uma empresa não significa tirar férias do patrão. Se não for chefe de si mesmo, logo perderá o controlo dos negócios. Isto aplica-se a todas as áreas da empresa, principalmente a financeira.

É fundamental que o administrador conheça a realidade do caixa, isto é, o que passa pela separação total das finanças pessoais e empresariais. Muitos misturam estas situações e criam problemas ao negócio.

Para ter um negócio no longo prazo, não existe jeitinho, nem procrastinação. É fundamental ser disciplinado e rigoroso.

2. Organizado

Para o bom administrador, não tem aquela história de “onde está o documento, aquele?”, “será que já emiti a nota de pagamento?”, “que horas será a reunião?” ou “qual o prazo combinado com o cliente?”. A rotina é de certezas, não de dúvidas.

A agenda é uma óptima companheira para que nada escape do radar, sobretudo as contas a pagar e a receber, além de compromissos assumidos com clientes, fornecedores e outros parceiros.

O gestor depende de um perfil organizado para conduzir a empresa. Não há desculpas para falhar nisso, em especial com tanta ajuda da tecnologia, que disponibiliza aplicativos e outras ferramentas online para essa finalidade.

3. Líder

Há diversas formas de se mostrar como um líder na empresa. Essa característica aparece tanto ao dar o exemplo aos colaboradores quanto ao delegar tarefas, o que significa confiar naqueles que trabalham para você.

Mas liderar também vai mais além. Significa conhecer o negócio e ter a coragem de dar a ele o que necessita, assumindo riscos calculados a partir de um planeamento estratégico bem alicerçado.

A iniciativa na forma de agir e o respeito na maneira de se relacionar são imprescindíveis para quem deseja saber como administrar uma empresa.

4. Comunicativo

A boa comunicação aparece em diversas situações no quotidiano de um empreendedor. Ele precisa ter essa habilidade bem desenvolvida para comprar e vender, para negociar com fornecedores e clientes, para elogiar e dar uma bronca na medida certa. A clareza nas palavras ditas e escritas e também na linguagem corporal utilizada podem fazer toda a diferença na maneira como é compreendido. O administrador que não sabe comunicar, muitas vezes, não se faz entender e isso contamina os demais, chega aos processos e, por fim, afecta os resultados.

5. Flexível

Você pode ter cumprido bem a lição de casa e ter elaborado um plano detalhado para a sua empresa. Mas não é por que perdeu horas nele que não possa revê-lo, se algo não está saindo conforme o previsto. Isso é ser flexível.

Para ser um bom administrador, é preciso saber lidar com os acertos e reconhecer os erros para promover os ajustes que a empresa precisa. Será que o modelo de negócio é mesmo o ideal? O que pode ser mudado na estratégia para alcançar resultados melhores?

A flexibilidade aparece também na abertura a indagações, ao estar disposto a avaliar o novo, inclusive ao receber críticas e ao ouvir o que as pessoas ao seu redor têm a dizer e opinar.

6. Justo

Cobrar na hora que for preciso, com inteligência, valorizar quando necessário, com sabedoria. Especialmente no que diz respeito à gestão de pessoas, há quem se perca ao administrar uma empresa por não dar o verdadeiro valor que o capital humano merece.

Erros existem, por mais que você vislumbre processos perfeitos na empresa. A forma como lida com eles é que faz toda a diferença.

O senso de justiça do bom gestor permite que ele lide melhor com as situações rotineiras na empresa, saiba reconhecer o esforço das equipas e, inclusive, remunerá-las de modo compatível com as suas aspirações para o negócio.

Aqui ficam, para já, algumas dicas de como gerir negócios. Este artigo continua na próxima semana.

