A animação está de volta ao Restaurante Borda D’Água!

Aproveite o melhor do verão sem tirar os olhos da praia, num espaço agradável e com um ambiente formidável, onde a animação tem já lugar garantido!

Este sábado, dia 3 de agosto, a animação musical fica a cargo de João Vinagre, o artista natural da Boa Morte, Ribeira Brava, que promete arrasar! A actuação está marcada para as 21h.

Carlos Kanto, o cantautor e produtor musical luso-descendente, nascido em São Paulo, no Brasil,é o artista que se segue, com actuação agendada para as 22h:30.

Duas grandes vozes numa noite que promete ser memorável!

Contamos consigo!

Restaurante Borda D’Água

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira

Facebook

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]