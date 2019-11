7 propostas de animação no Roteiro desta sexta-feira

Câmara Municipal do Funchal promove concertos, a partir das 19 horas, no Jardim Municipal do Funchal. Os concertos incluirão a actuação de Kairos e Major Cafeína

Orquestra de Bandolins da Madeira dá concerto, pelas 21 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘Não me toques’.

O Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, acolhe a partir das 23h30 o Baile de Finalistas da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Actuam os DJs Oxy, Sil e Undefined. A entrada custa 5 euros para finalistas, 7 euros para os não-finalistas e para aqueles que comprem à porta do evento, o ingresso custará 8 euros.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Phill.Me.

O clube Marginal abre em formato ‘late night’ (2h50) e terá a selecção musical de Nelson Caires.