7 propostas de animação na Madeira para esta véspera de feriado

Vespas

A DJ internacional Anna, oriunda do Brasil, está de regresso à Madeira e ao clube Vespas, na Avenida Sá Carneiro, para mostrar novamente esta noite porque é uma das DJs de techno mais procuradas da actualidade. O ‘warm up’ da festa será de Nelson Caires. As mulheres pagam 5 euros (com direito a 1 bebida) e eles pagam 10 euros (com direito a duas bebidas).

Copacabana

Com o aproximar das férias de Verão, o Copacabana e o Garden abrem a partir de hoje às quartas-feiras, com uma nova noite temática. ‘Savage’ é o conceito que promete dar que dançar, a partir de hoje e ao longo de todas as quartas de Verão. As ‘Savage’ irão oferecer duas bebidas a todas as mulheres que entrem na discoteca antes da 1 hora, com duas áreas com sonoridades distintas. Na discoteca estará o DJ Luís Gonçalves, no Garden estará o Michael C.

Cantina El Mexicano

O espaço no Centromar abre esta noite as portas à diversão com ‘Karaoke Especial’ a cargo do KJ/DJ Carlos Gomes e brindes Jack Daniels. Antes há noite gastronómica.

Barreirinha Bar Café

A banda madeirense Blue Oak vai apresentar os primeiros temas originais no BBC, num concerto com início pelas 21 horas. “Sete viajantes sonoros encontram-se nas linhas do blues e do rock, transformando grandes temas clássicos e tornando-os caracteristicamente seus”. Assim se define a ‘viagem’ de Blue Oak, da qual fazem parte Babi Campos (voz), Humberto Anjo (teclas), Geraldino Camacho (bateria), Óscar Velosa (guitarra), Bruno Rodrigues (baixo), Tatiana Velosa e Andreia Macedo (backvocals).

Festas do Concelho da Calheta 2019

Arrancam hoje as Festas do Concelho da Calheta 2019, com destaque para o festival ‘Talentos à Solta’ a partir das 21 horas.

Jardim dos Sabores 2019

Arranca hoje, pelas 20h30, a edição 2019 do Jardim dos Sabores, um evento organizado pela Junta de Freguesia de S. Martinho, a Frente MarFunchal e a Câmara Municipal do Funchal, que vai decorrer junto aos Jardins do Lido (largo da Rosa dos Ventos).

Altares de São João 2019

Principia hoje, pelas 18 horas, a edição 2019 dos Altares de São João, um evento da Câmara Municipal do Funchal que vai decorrer na Praça do Carmo e ruas envolventes.