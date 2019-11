6 propostas de animação para o Roteiro desta quinta-feira

- Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de terror ‘Countdown’, a comédia ‘Quem brinca com o fogo’, o ‘blockbuster’ de guerra inspirado em factos verídicos ‘Midway’ e a comédia francesa ‘Os Camarões Brilhantes’.

- Prossegue a 2.ª edição do Festival das Francesinhas na Praça Amarela, no Funchal.

- Museu Casa da Luz, no Funchal, acolhe, pelas 18 horas, o lançamento do livro ‘Reflexões’, de Francisco Gomes, que apresenta uma entrevista biográfica ao bispo emérito do Funchal, D. Teodoro Faria, com prefácio do actual bispo D. Nuno Brás, e conta com diversos contributos de personalidades madeirenses da vida social, cultural e religiosa, como Alberto João Jardim, Ana Isabel Portugal, Ilse Berardo, João Carlos Abreu, João Henrique Silva, Marcelino Castro e D. Maurílio de Gouveia, Arcebispo Emérito de Évora e amigo de longa data de D. Teodoro, que concedeu à obra o seu último testemunho em vida.

- Inauguração da exposição de escultura ‘Em Suspenso’, de Jacinto Rodrigues, pelas 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- ‘Best-of-curtas’ do Festival Curtas Vila do Conde | Extensões 2019, a partir das 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Trata-se de um evento organizado pela Associação Detalhes Mirabolantes, responsável pelo ‘Shortcutz Funchal’, feito em co-produção com o Teatro Municipal Baltazar Dias.

- Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.