5 propostas no Roteiro desta segunda-feira, 18 de Novembro

O Museu de Arte Sacra do Funchal e a Académica da Madeira assinalam os 450 anos da Fundação do Colégio dos Jesuítas no Funchal através de uma exposição que remete para os principais momentos deste importante conjunto patrimonial, ainda hoje, bem presente e vivo no quotidiano local. A exposição ‘O Colégio dos Jesuítas Funchal 450 anos’ poderá ser visitada até 31 de Janeiro.

Exposição ‘O Teatro Deste Lugar Não Tem Chão’, de Carla Cabral, para ver na Galeria Restock, no Armazém do Mercado, Funchal.

Sabores de Itália para descobrir no Il Basilico, no Hotel Vila Porto Mare, do grupo PortoBay Hotels & Resorts. A iniciativa insere-se no festival ‘Itália com Alma’, que regressa assim ao restaurante italiano do grupo PortoBay, até 30 de Novembro.

Se gosta de ioga saiba que hoje, às 18h55, há aulas com relaxamento prolongado/meditação, através do Green Valley Project - Madeira.

Pelas 20h30, O Fontenário, na Estrada Comandante Camacho Freitas, propõe uma noite plena de diversão com a competição popular ‘Dr.Why Madeira Live Quiz’, um videojogo que coloca equipas a batalharem umas contra as outras através de perguntas de cultura geral.