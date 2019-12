5 propostas de animação no Roteiro de hoje no Funchal

Estreiam nos cinemas do Funchal o drama romântico e de aventura ‘Os Aeronautas’, a comédia romântica de Natal ‘Last Christmas’, a fita de animação ‘Bikes’ e a comédia francesa ‘Que Mal Fiz Eu a Deus Agora?’.

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

O espectáculo ‘Doesdicon’, uma coreografia de Tânia Carvalho para o Grupo Dançando com a Diferença, pode ser visto às 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Continua o Mercadinho de Natal, na placa central da Avenida Arriaga.

Mini Eco Bar acolhe a rubrica ‘World Music’, com Anuska.