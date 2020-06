Abertura oficial do novo renovado Faial Beach Club, agora sob a gerência do Grupo Café do Teatro. Este espaço, junto à praia, abre com uma nova imagem.

No âmbito da iniciativa ‘em viagem’ comentada, o Governo apresenta em vídeo Márcia de Sousa a comentar o trabalho do artista plástico Ricardo Barbeito, ‘Furry Tales’, de 2019. O vídeo estará disponível no canal do YouTube ‘Cultura Madeira’.

A galeria Anjos Teixeira apresenta, até 9 de Julho, a exposição ‘IDENTIDADES mecanização do ser’, de Carina Mendonça.

No âmbito do projecto Funchal Cultura 2030, Vanessa Fernandes, Henrique Amoedo, Gonçalo Sousa, Sara Anjo e Leandro Rodrigues participarão na conversa sobre a Dança, às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com transmissão ‘on-line’ nas redes sociais da CMF.

Programa de humor sobre a actualidade ‘DIÁbo à Solta’, com Nuno Morna e Paulo Vieira Lopes, a partir das 21 horas, através do dnoticias.pt, Facebook e canal YouTube do DIÁRIO de Notícias da Madeira.