4 Automóveis em destaque esta semana na Carxop!

Se comprar carro faz parte dos seus planos recomendamos uma vinda à Caxop.

Garantimos-lhe um serviço conveniente e de qualidade excepcional.

Apresentamos-lhe as marcas de referência do sector automóvel ao melhor preço do mercado!

Espreite os destaques da semana:

Seat ibiza FR1.6 tdi

ANO: 2015

PVP: sob consulta

Renault Clio iv 1.5 dci

ANO: 2013

PVP: 13.900

Vw golf gti caixa dsg

ANO: 2005

PVP: 18.500

Veículo equipado já com sistema gpl

Bmw 320

ANO: 2008

PVP: sob consulta

Visite-nos e faça um bom negócio!

Stand I: Rampa Santa Rita (junto à Igreja): 291609169/966421917

Stand II: Travessa do Tanque nº 55 (Junto à Madeira Shopping): 291635612/ 927424887

Mail: [email protected]

Internet: www.carxop.com

Facebook: Carxop - comércio de automóveis