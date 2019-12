17 propostas no Roteiro de animação para se divertir hoje na Madeira

Projecto MultiMadeira no Barreirinha Bar Café (BBC). A partir das 18h30 actua ‘AP O LEINONEN’, um elemento do colectivo JEHU de Helsínquia.

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

O espectáculo ‘Teoria das Três Idades’, que estreou em 2019 no subpalco do Rivoli, passou pela Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II em Janeiro deste ano, termina agora a sua digressão no Teatro Baltazar Dias, com sessões na sexta e sábado, às 21 horas. Trata-se de uma peça do Teatro Experimental do Porto, com encenação de Sara Barros Leitão.

Abertura oficial do circo no parque de diversões no Cais 8 no Funchal.

O Porto de Abrigo e AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam Rui Fernandes para uma noite com fado, a partir das 20h30.

A Associação de Dança e Artes da Madeira (ADAM) estreia, pelas 21 horas, no auditório do Fórum Machico, o espectáculo ‘Ballet Barroco’, que explora o talento de alunos que procuram realização pessoal na área das artes performativas. Para além dos elementos ligados à ADAM, o projecto conta ainda com a colaboração da ADARS - Associação de Dança e Artes Recreativas sKAZKA.

Banda ‘Os Infantes’ dá concerto de Natal, pelas 21 horas, no Centro Cívico do Estreito.

Continua a edição de 2019 do Festival Madeira Dig, com concertos, performances e instalações artísticas, no MUDAS na Calheta, na Estalagem da Ponta do Sol e Centro Cultural John dos Passos. Os destaques do dia vão para os concertos/performances de Maria W Horn e Keiji Haino. Para ver a partir das 21h30.

Prossegue o Mercadinho de Natal, na placa central da Avenida Arriaga.

Tributo a The Jackson Five, no 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal.

Baile de finalistas da Escola de Santana, na Quinta do Furão, com o DJ Oxy.

Baile de finalistas da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Pestana CR7 hotel, com o jovem talento nacional do rap e r&b Domingues e ainda os DJs João Ricardo Oliveira e Raffz.

A Rádio Festival e a Babel Diskool promovem evento animado nesta discoteca na Cancela.

O Mini Eco Bar estará em ‘Red Bull Mode’, com as músicas seleccionadas por Nelson Caires.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

O clube Marginal estará em formato ‘late night’ (2h50), com o DJ Hernandez.