15 propostas de animação no Roteiro desta sexta-feira

Arte

Arranca a edição de 2019 do festival Art’Camacha. Pelas 19 horas há assinatura de protocolo entre Casa do Povo da Camacha e a Federação Portuguesa de Clubes UNESCO. Logo após a sessão de abertura com as entidades oficiais, sobe ao palco, mantendo a tradição, a Banda Paroquial de São Lourenço. Às 21h45 actua o cantor Márcio Amaro, seguindo-se o concerto da banda Forgotten Roads e a selecção musical do DJ AzZ a partir da 1h30.

Música

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Música

Fim de tarde no BBC, no Largo do Socorro, ao som das escolhas musicais de Diogo Freitas com a sua rubrica ‘Wax On Wax Off’, a partir das 18h30.

Música

Mais uma edição de ‘Friday Sunset’ no Capoeira Bar, no Caniço, com DJ Rodrigo Portugal, snacks buffet e cocktails. A partir das 19 horas.

Música

Terceira noite do festival ‘Porto Santo Beach Party’, no Porto Santo Beach Club, com o concerto do cantor português Melão. Há festa pela noite dentro com os DJs Sil e Pete Kaboom.

Arraial

Principia a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto 2019, na baixa de Câmara de Lobos, com várias propostas: abertura com ‘Homenagem ao Pescador’ (19 horas), ‘showcooking’ (20 horas), despique com a Banda Municipal de Câmara de Lobos, Banda Recreio Camponês e Banda Orquestral ‘Os Infantes’ (20h30), XX edição do Concurso de Vozes ‘Revelações de Verão’ (21 horas), espectáculo ‘Amigos da Gaita (22 horas), concerto de Jorge Ferreira (23 horas) e actuação dos DJs Oxy (00h30) e Voxx (1 hora da madrugada).

Música

Capela da Boa Viagem, na Zona Velha do Funchal, acolhe espectáculo do do Grupo Coral do Arco da Calheta, a partir das 19 horas. Este é mais um evento de entrada gratuita promovido pela autarquia do Funchal.

Gastronomia

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

Cinema

A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo promove o festival de cinema SantaCurtas, de entrada livre, que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, sempre às 21h30.

Música

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

Moda

Jorge Luz apresenta desfile de moda com a sua nova colecção da marca de pronto-a-vestir ‘Jorge Luz Accessories’, num desfile marcado para o Design Centre Nini Andrade Silva, no antigo Molhe da Pontinha, inserido na festa de Verão ‘Glamorous Summer Party’. Actuam os DJs Sérgio Soares e Djfbicaio Canha, e ainda a cantora Kaee. As portas abrem às 22 horas. Bilhete custa 10 euros.

Música

Tributo a Duran Duran no 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal.

Dr. Why

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Música

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

Música

Discoteca Jam promove a festa ‘Summer Jam’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas.