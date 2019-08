14 propostas de animação no Roteiro desta quinta-feira

Cinema

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de terror ‘Histórias Assustadoras para Contar no Escuro’, o drama ‘The Kitchen - Rainhas do Crime’, a fita baseada na história de um assalto a um banco ‘Síndrome de Estocolmo’ e a comédia francesa ‘Ibiza’.

Arraial

Principia a Festa de São Roque e prolonga-se até 19 de Agosto. Haverá animação, comes-e-bebes e fogo-de-artifício, na maior festa religiosa da freguesia, organizada pelos Mordomos e Mordomas locais. Este ano, a festa conta com a presença de D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.

Gastronomia

Festival do Petisco no Porto Santo, com gastronomia e animação, até 11 de Agosto.

Arte

Arranca concurso ‘Arte na Ar’, às 15 horas, na praia da Fontinha, Porto Santo.

Música

‘Rooftop Party’, no Pestana CR7 Funchal, a partir das 12 horas e até às 20 horas.

Arte

Exposição de pintura ‘Porto Santo, feitos de História’, com obras de Francisco Maya (X. Maya), para ver na Sala de Exposições dos Paços do Concelho.

Música

O Barreirinha Bar Café (BBC) acolhe, a partir das 17 horas, a selecção musical de Marcos Silva, um dos elementos que integram a equipa da Galeria Zé dos Bois, expoente cultural de Lisboa.

Música

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Música

A fadista Susana Andrade volta ao espaço Saudade Madeira para protagonizar um ‘Especial Fado’, a partir das 19h30.

Música

Orquestra de Jazz MOOD’IN toca, às 21 horas, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico.

Música

Festa da Coral no evento ‘#amelhorquintadomundo’ com o DJ Sil, no Bar do Henrique, no Porto Santo.

Música

Segunda noite do festival ‘Porto Santo Beach Party’, no Porto Santo Beach Club, com o espectáculo do cantor brasileiro Diego Faria, voz do êxito ‘Elas Ficam Loucas’. Actuam ainda os DJs Nélio Fabrício e Carlos Ruas.

Música

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

Música

A Cantina El Mexicano, no Centromar, abre portas e apresenta um DJ convidado. O destaque gastronómico vai para as sardinhas do Algarve, que o espaço apresenta este Verão e que tem tido boa adesão junto dos clientes.