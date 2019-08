13 propostas de animação no Roteiro desta sexta-feira

Gastronomia

Arranca a Festa Gastronómica do Caniço 2019, com animação variada e barracas de comes e bebes até 20 de Agosto. Os destaques do dia são: abertura com música da banda filarmónica e apresentação da Marca Santa Cruz (18 horas); ‘showcooking’ pelo chef Anselmo Alves (19 horas); animação de rua (a partir das 19 horas); Sons da Tradição (20 horas); Grupo Musical e Cultural Reis Magos (20h45); Video Mapping - Marca Santa Cruz (22h20); concerto de Márcio Amaro (22h30); e música pela noite dentro com o DJ Paul.

Música

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Literatura

Lançamento do livro ‘O Padre Valente da Boaventura’, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial da Boaventura, São Vicente.

Gastronomia

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

Música

Barreirinha Bar Café (BBC), no Largo do Socorro, acolhe uma estreia: Rui Pedro, ligado ao mundo da música desde 1992. Este melómano por natureza e dedicação realiza, edita e produz o programa ‘Estados’ na Antena 3 Madeira desde há 8 anos, sempre focado na divulgação da nova música electrónica. A actuação começa às 19h30.

Música

Espectáculo ‘Saudades do Max’, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a partir das 21 horas. Há nova sessão no sábado, às 18 horas. Entrada livre, com levantamento prévio de ingresso no Núcleo Museológico Brum do Canto (limitado à lotação da sala).

Cinema

A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo promove o festival de cinema SantaCurtas, de entrada livre, que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, sempre às 21h30.

Música

Restaurante Onda do Sol, na Ponta do Sol, acolhe concerto, às 20 horas, de Sidónio Silva e Banda. Actuam ainda a cantora Yosi Pinto e o músico e cantor David Ramos

Música

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

Espetáculo

O Balcão Cristal, na Zona Velha do Funchal, acolhe às 22 horas, a criação multidisciplinar ‘Ulisses Não Vai Voltar Para Ítaca’, de Marco Lima, que pretende reflectir sobre tópicos como a insularidade, o amor, a espiritualidade, o desejo de mudança e a ideia de ruptura. Há nova apresentação no sábado, à mesma hora.

‘Dr. Why Madeira’

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Música

Mini Eco Bar abre portas acolhe a selecção musical de Buddha Jr., com ritmos lounge, deep house, house, tech house e até mesmo techno.

Música

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.