Virgul e Plutónio confirmados no Summer Opening 2020

Virgul e Plutónio vão figurar no já recheado cartaz do Summer Opening, festival que se realiza no Parque de Santa Catarina a 23, 24 e 25 de Julho deste ano.

Segundo a organização, os dois artistas actuam em dias distintos, ou seja, Plutónio regressa a um palco que bem conhece na sexta-feira (24 de Julho), enquanto Virgul promete levar milhares ao anfiteatro verdejante no sábado (25 de Julho).

O festival que já caminha para a 8.ª edição revelou até ao momento 12 nomes (Valete, Slow J, Capicua, Plutónio, Bispo, Carlão, Carolina Deslandes, Virgul, Piruka, Deejay Telio, Jimmy P e Nenny), todos eles com selo de qualidade nacional e internacional.