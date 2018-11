Violante Saramago Matos apresenta, na próxima terça-feira, dia 20 de Novembro, o novo livro infantil ‘Quinas pelo Mar Fora’, ilustrado por Manuel Brum e com a chancela da editora ‘Edições Esgotadas’.

A apresentação será feita na EB1/PE do Areeiro e Lombada, no Funchal, no âmbito das actividades inseridas na celebração do Dia Internacional do Livro Infantil.