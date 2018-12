Tudo a postos para o concerto Fantasia de Natal esta noite em dose dupla

O concerto Fantasia de Natal, organizado pelo DIÁRIO de Notícias, em parceria com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e a Orquestra Clássica da Madeira, realiza-se esta noite, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, em duas sessões.

O primeiro espectáculo está marcado para as 18 horas, repetindo-se depois às 21 horas. Em palco estarão a Orquestra Clássica da Madeira, dirigida pelo maestro Luís Andrade, o cantor Miguel Pires e o Coro Infantil da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Madeira.

Os temas interpretados serão alusivos ao Natal, como ‘White Christmas’ e Silent Night’, assi como algumas bandas sonoras de filmes infantis.

Apesar da sala estar praticamente cheia, ainda há bilhetes à venda para ambas as sessões (18h e 21h), podendo ser adquiridos na bilheteira física, no local do espectáculo, ou on-line. O bilhete individual para assinantes do DIÁRIO custa 18 euros, enquanto que o bilhete normal está fixado nos 22 euros. Já o bilhete duplo tem um custo de 40 euros.