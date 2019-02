Teatro Baltazar Dias recebe recital de violino e piano

A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, parceira e patrocinadora do Fórum Internacional de Interpretação Musical e Pedagogia, que bianualmente traz à Região pedagogos, músicos e estudantes de música de muitos países, apresenta, em colaboração com a Associação Art and Education in the 21st Century e com a Câmara Municipal do Funchal, no dia 27 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o concerto inicial da nona edição do Fórum, que decorre entre os dias 28 de Fevereiro e 7 de Março.

Neste recital de violino e piano actuarão o violinista ucraniano, residente na Finlândia, Anatoli Melnikov e o pianista croata/português Robert Andres.

Os bilhetes custam 15 euros e estão à venda no Baltazar Dias. Os sócios da ANSA e da AOCM têm desconto de 50%. Os sócios da AACMM têm entrada gratuita. Os alunos do CEPAM e DSEAM tem entrada gratuita mediante disponibilidade.

Eis o programa:

W. A. Mozart: Sonata para violino e piano em Mi bemol maior KV 380

L. van Beethoven: Sonata para violino e piano em Lá menor Op. 23

S. Prokofiev: Sonata para violino e piano nº 1 Op. 80