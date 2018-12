Talento de Micaela Abreu volta a ser premiado

Micaela Abreu, que há dois anos brilhara no concurso Got Talent Portugal, foi hoje eleita, mediante voto online, como o maior talento (Biggest Talent) de 2018, num concurso em que participaram perto de uma centena de concorrentes de mais de três dezenas de países.

A madeirense que estava nomeada para a final ficou hoje a saber que vai ser convidada para a capital do Show Buziness mundial, Las Vegas, nos Estados Unidos da América,para actuar ao vivo no palco do ‘Most Famous Awards Show’, a 23 de Março de 2019.

Além deste reconhecimento que poderá comprovar para outros palcos, a cantora terá uma canção escrita e produzida especialmente para ela pela equipa multi-plataforma da organização do concruso. Além do mais, vai receber um prémio monetário no valor de 100 mil dólares (88.000 euros).