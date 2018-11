‘Sons da Adega’ animam esta sexta-feira a adega do Instituto do Vinho

Os espectáculos ‘Sons da Adega’ regressão já amanhã, sexta-feira, a partir das 21 horas, à Adega do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, que proporciona o espectáculo da Orquestra de Bandolins da DSEAM, acompanhada de uma degustação de Vinho Madeira.

“A Orquestra de Bandolins da DSEAM foi criada em 1989 pela SRE e é actualmente composta por 19 músicos. Os instrumentos que integram esta orquestra são bandolins, bandolas, violas e contrabaixo e o seu repertório inclui músicas do género clássico, ligeiro e contemporâneo. Enquanto oferta extraescolar da DSEAM, a actividade de bandolim é frequentada por cerca de 40 crianças e jovens”, explica a SRE.

Teresa Leão é a professora com a direcção artística deste projecto.