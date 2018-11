Sofia Areal expõe na Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos

‘Paisagens Singulares’ é a nova exposição de Sofia Areal, patente ao público a partir de amanhã na Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos, no Funchal. A exposição da artista lisboeta inclui 18 desenhos de pequena dimensão da série ‘Um Pouco Mais de Azul HReeves’, criados tendo em conta o local expositivo e a sempre presente influência da Madeira e do Funchal, e uma um grupo restrito de trabalhos de maiores dimensões. Recentemente, Sofia Areal expôs ‘De mim para mim – Uma colecção privada’ no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, uma exposição com trabalhos dos últimos 15 anos.

Além da pintura e do desenho, Sofia Areal, nascida em Lisboa em 1960, desenvolve também a sua investigação plástica nas áreas da ilustração, design gráfico e cenografia, expondo desde 1982 em colectivas e em individuais desde 90. A formação artística passou primeiro pelos cursos de Textile Design e o Foundation Course, do Hertsfordshire College of Art and Design, em St. Albans, (1979-81), tendo depois em Portugal estudado nos ateliers de Gravura e Pintura do Ar.Co., tendo no currículo exposições dentro e fora do país, como são exemplo as que realizou em Macau – Fundação Oriente 2014 e Oslo - Espaço de arte da Embaixada 2015.

De acordo com a nota de divulgação da exposição, Sofia Areal está representada em importantes colecções, como a do Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação de Serralves, da Caixa Nova da Galiza, do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, da Fundação Millennium BCP e na Colecção Novo Banco, entre várias outras.

A Inauguração de ‘Paisagens Singulares’ é às 18 horas.