Rui Pinheiro nos dez anos da Galeria dos Prazeres

A Galeria dos Prazeres assinala dez anos de actividade com a inauguração da exposição ‘Picos e Lombos’, do fotógrafo Rui Pinheiro, na próxima sexta-feira, às 19 horas. O espaço integra o projecto da Quinta Pedagógica dos Prazeres. A nova exposição resulta de uma residência artística do artista portuense na freguesia dos Prazeres.

As obras em exposição, refere a Galeria, mantém a marca do fotógrafo, definem-se por um registo conceptual que recorre frequentemente ao uso da ironia.

“Picos e Lombos reflecte, num dia de residência artística, a visão do fotógrafo sobre aspectos que caracterizam esta freguesia do concelho da Calheta e que são partilhados por muitas outras localidades da Região”, escreve Bruno Malveira no texto de sala. “Aborda questões como a biodiversidade, as tradições, a emigração (e o regresso de quem partiu), a arquitectura popular (vernacular) em contraponto com a arquitectura moderna e como tudo isto convive espontaneamente. A forma como as grandes infra-estruturas invadem a paisagem natural; o impacto das recentes catástrofes naturais e a força inata de regeneração da ilha e de quem a habita; a ordenação do território (ou a falta dela); e o esforço dos Prazeres pela promoção de boas práticas ambientais e sustentáveis são apenas alguns dos eixos que cruzam esta exposição”.

Segundo a galeria, os Prazeres foram o primeiro local de contacto do fotógrafo, que estudou também Cinema e Jornalismo, com a ilha.

Rui Pinheiro, podemos ler na nota de divulgação de ‘Picos e Lombos’, expõe trabalho regularmente em colectivas e individuais, tanto em Portugal como no estrangeiro. Entre os locais onde já mostrou as suas obras estão o Mini-Museum of Contemporary Art, em Barcelona; a New Jorg em Viena de Áustria; a Altes Finanzant, em Berlim, o Palácio Pinto Leite, a Galeria LAB65 e a Galeria do Sol, no Porto, entre outras.

A par da actividade expositiva, Rui Pinheiro colaborou em publicações nacionais e internacionais e participou em diversos projectos editoriais como são exemplo o Dna, Diário de Notícias; BluePrint, Télérama e Arq’a.

Quanto à Galeria dos Prazers, tem sido um espaço de encontro com arte sob várias formas. Entre os artistas que por ali passaram ou a quem foram dedicadas exposições estão Rigo 23, Paula Rego, Constantino Morosin e Anne Demijttenaere, Manuel Cargaleiro, Ângela Franco, Ângela Costa, Alexandra Carvalho, Carla Cabral, José de Guimarães, Helena Sousa, Sílvia Marta, Paulo Sérgio BEJu, António Aragão, John Fadeff, José Manuel Gomes, Isabelle Faria, Bual, Cesariny e Relógio, Kimiko Yoshida, Rico Sequeira, Lourdes de Castro, Sílvio Cró, Alice Sousa, Marc Molk, Menez, Fernando Aguiar, Ana Luísa Sousa, Guida Ferraz, Camilla Watson, Bruno Côrte, Mark Fell, Rui Carvalho, Françoise Pétrovich, Bengt Lindström, Ana Mandillo, António Barros e António Dantas, Ian Berry, Daniel Melim e Pedro Kogen, Ara Gouveia, Filipa Venâncio, Paulo David, Martinho Mendes, Jane Ward, Laura Pilar Delgado, Tony Kitchell, Nuno Rebelo, Miguel Ângelo Martins, Ricardo Tadeu Barros, Vítor Magalhães, Chris Wood, Alice Kettle, Carlos Valente, Doris Mitchell, Ricardo Barbeito, Hugo Brazão, Marco Fagundes Vasconcelos, Sérgio Lemos, Hélder Folgado, Miguel Ângelo Martins.