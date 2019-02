Projecto de banda desenhada reforça envolvimento a comunidade nas celebrações dos 600 Anos

“Mais do que uma celebração, é, de facto, muito especial e gratificante assistirmos à interpretação e criação, do ponto de vista artístico, daquela que foi a nossa história, ao longo destes seis séculos, particularmente pelas mãos das nossas novas gerações, num contributo que reforça e valoriza, ainda mais, o envolvimento da comunidade nestas comemorações que foram pensadas e projectadas para todos”.

A afirmação é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que esta manhã participou, na Escola Básica e Secundária de Machico, numa das Sessões de Trabalho do projecto de Banda Desenhada ‘O Desembarque’, alusivo às Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo. Uma iniciativa desta Escola, que envolve os alunos do 12º ano do Curso de Artes Visuais.

Realçando a importância “da afirmação e maior divulgação do papel que Machico assumiu na expansão marítima portuguesa e, mais concretamente, no início do povoamento da nossa ilha”, Paula Cabaço destacou, ainda e na ocasião, a validade deste Projecto “no necessário aprofundamento da história junto dos alunos, de uma forma criativa, numa experiência que, aliada a esta temática, abre espaço não só à investigação e pesquisa histórica mas, também, à descoberta e maior valorização criativa dos talentos dos nossos jovens”.

A par dos workshops sobre História e Criatividade que têm vindo a ser desenvolvidos, “também este Projecto de Banda Desenhada será apoiado, no âmbito dos 600 Anos, do ponto de vista editorial e da sua divulgação nas várias Bibliotecas da Região e noutros espaços a definir”, referiu Paula Cabaço.

“Esta iniciativa vale enquanto excelente complemento ao Mercado Quinhentista – que, para além da recriação histórica que engloba, passa a ter uma obra a reforçar os conteúdos históricos da época – mas, também, enquanto experiência vivida na primeira pessoa, pelos nossos jovens”, rematou.

Refira-se que este projecto se divide em três capítulos: ‘A Lenda de Machim’, ‘Enviados do Infante e o Povoamento’.