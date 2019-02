Projecto de arte global fixa ponto nos Prazeres

Kcymaerxthaere é um universo paralelo e é também o nome do projecto que o artista norte-americano Eames Demetrios está a construir e que passa pelos Prazeres nesta fase. No domingo pode ver pelas 10h45 no adro da Igreja a primeira instalação em Portugal desta que é uma das maiores obras de arte do mundo, composta até ao momento por 122 instalações em 26 países. Na sexta-feira seguinte o trabalho de Demetrios continua com a inauguração de uma exposição na Galeria dos Prazeres alusiva à instalação e ao projecto global.

“O marco nos Prazeres é apenas o começo de um processo que envolve mais sete instalações numa uma área de 2.000 km, para criar uma forma poderosa que é descrita na história ‘Origem da Ternura’”, adianta a galeria, dando conta de que ‘Kcymaerxthaere’ vai continuar com outros pontos de trabalho, incluindo um segundo na Madeira, um no continente, um subaquático em São Miguel, outro na Terceira (ambos nos Açores) e três no oceano profundo. “A Madeira é, assim, a chave de uma das maiores obras de arte na Terra. A exposição na Galeria dos Prazeres é a primeira oportunidade de ver, num único espaço, os projectos desses sete marcos ou instalações”, destaca a Galeria.

Com estas instalações dispersas pelo mundo, o artista plástico vai criando o que chama um novo conjunto de conexões entre pessoas, lugares e comunidades. Citado pela Galeria, Demetrios acredita que a experiência decorrente das histórias de ‘Kcymaerxthaere’ pode ajudar as pessoas a verem as suas próprias possibilidades e o próprio mundo com novos olhos, na medida em que as histórias e instalações contribuem para ver coisas que ainda não estão lá. “E ‘embora, muitas vezes, nos seja dito para sermos práticos e nos concentrarmos no que está realmente diante de nós, ver as coisas que não estão lá pode ser muito importante.’”

Eanes Demetrios tem 57 anos, é um profissional multifacetado, sendo particularmente conhecido por dirigir o Eames Office, criado para divulgar, preservar e desenvolver o trabalho dos designers Charles and Ray Eames. É também artista presente em várias colecções e um cineasta. Desenvolve o projecto ‘Kcymaerxthaere’ há uma década e meia.