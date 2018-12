Presidente da República saudou Dançando com a Diferença

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou o Dançando com a Diferença, grupo que hoje marcou presença em Odivelas, num evento organizado no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A companhia de dança apresentou, no continente mas também na Madeira, o mesmo excerto da coreografia ENDLESS, de Henrique Amoedo abrindo as solenidades nacionais e encerrando-as no Funchal.

No Pavilhão Multiusos de Odivelas o público pode hoje participar em debates, assistir à actuação de grupos de dança e de música, exposições e à entrega dos Prémios atribuídos pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. O evento contou com a presença da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e do Presidente da República, que, fez questão de conversar com os elementos do grupo e de se fotografar com os mesmos.