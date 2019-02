Pousada dos Vinháticos em hasta pública

O arrendamento da Pousada dos Vinháticos, na Ribeira Brava, vai hoje a hasta pública a partir das 10 horas, numa operação promovida pela Direcção Regional do Património no antigo edifício do Equipamento Social, no Campo da Barca. O imóvel está disponível para um contrato de arrendamento de dez anos, renovável por períodos de dois, até um máximo de 20 no total. A base de licitação da renda mensal é de 6.000 euros mais IVA, o que equivale a 7.320 euros.

A Pousada dos Vinháticos, localizada na Serra de Água, na subida para a Encumeada, tem actualmente oito trabalhadores que deverão ser mantidos pela entidade que ficar com a exploração do espaço, que abriu no início do ano de 1958 e que inclui 21 quartos.

A pousada é composta por dois edifícios, o principal e um anexo, sendo o primeiro de 1.140 m2 e o segundo de 264.