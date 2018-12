Pianista irlandesa dá concerto de Debussy no próximo domingo no Funchal

A pianista irlandesa Thérèse Fahy, professora da Royal Irish Academy of Music em Dublin e especialista para as obras de Claude Debussy, vai protagonizar, no próximo domingo, às 18h00, no Teatro Municipal do Funchal, o primeiro dos três concertos integrados nas festas de Natal e Fim do Ano na Madeira.

Neste concerto, organizado pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM), em colaboração com a ANSA, Thérèse Fahy vai interpretar um programa inteiramente dedicado ao mestre do impressionismo francês, cujo centenário da morte se celebra neste ano. Se o calendário de eventos da AACMM abriu com concerto em que a pianista italiana Diana Nocchiero interpretou o primeiro livro dos Prelúdios de Debussy, composto entre 1909 e 1910, no concerto no próximo domingo será interpretado o segundo livro, composto entre 1912 e 1913. Estes prelúdios representam de melhor maneira a “pintura através de sons”, típica da estética impressionista. Será também interpretada a conhecida e popular suíte Children’s Corner, tal como uma das obras mais virtuosísticas de Debussy, L’Isle Joyeuse.

Thérèse Fahy é uma das pianistas mais destacadas da Irlanda e tem desenvolvido uma carreira muito activa no seu país e no estrangeiro. Nos últimos anos fez uma digressão pela costa leste dos Estados Unidos, com um programa de música contemporânea irlandesa. Actuou em França, Reino Unido, Itália, Polónia, Espanha, República Checa, Holanda, Israel, Etiópia e Irlanda, tendo integrado júris de concursos internacionais, tais como Dublin International Piano Competition, Manchester International Concerto Compettion, Baltic International Piano Competition e Scriabin International Piano Competition.

Sendo a única pianista irlandesa especializada na música francesa, apresentou as obras completas para piano de Debussy na Galeria Hugh Lane em Dublin. Também gravou o documentário ‘The Snow is Dancing’ para a estação de rádio irlandesa RTE Lyric FM. Dedica-se igualmente a obras para piano de Olivier Messiaen, tendo interpretado as estreias na Irlanda das obras Reveil des Oiseaux (2008) com a Orquestra Nacional Sinfónica da Irlanda, em National Concert Hall em Dublin, e Visions de l’Amen (1990), para dois pianos.

Já neste ano, com apoio do Conselho de Artes da Irlanda, apresentou um festival intitulado “Ireland’s Tombeau to Debussy” em National Concert Hall de Dublin e no Centro Cultural Irlandês em Paris. Dos programas dos três concertos do festival constavam sete obras irlandesas especialmente encomendadas e inspiradas por Debussy, juntamente com as peças do próprio compositor. Também interpretou um recital na casa natal de Debussy, no centenário do dia da morte do compositor (25 de Março).

Professora de piano na Academia Real Irlandesa de Música, Thérèse Fahy graduou-se no Trinity College em Dublin, e teve bolsas do Governo francês e Fundação Fulbright. Vários alunos seus ganharam primeiros prémios e foram finalistas em concursos internacionais importantes, designadamente o Shanghai International Piano Competition, o Hammamatsu International Piano Competition, o EU International Piano Competition, o Hong Kong International Piano Competition, o Maria Canals Competition em Barcelona (2012), o Beethoven Competition em Bona (2013) e o César Franck Competition em Bruxelas (2016).

Os bilhetes para o concerto de domingo custam 15 euros podem ser adquiridos no Teatro Municipal. Os sócios da ANSA e da AOCM pagam metade do preço, enquanto os sócios da AACMM têm entrada gratuita. Os alunos do Conservatório e DSEAM têm também entrada gratuita mas mediante a disponibilidade.