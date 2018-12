Paula Cabaço sublinha “descentralização da cultura”

“Os grandes concertos e as magnificas actuações que, actualmente, marcam a diferença pela sua qualidade e diferenciação na Região - e que tanto nos enchem de orgulho ao traduzirem o esforço, o talento e o profissionalismo das nossas Associações, Grupos e Agentes Culturais - já não acontecem só na cidade do Funchal, o que acaba por confirmar a tão desejada descentralização da cultura, em nome da qual o Governo Regional tem vindo a trabalhar, para promover o acesso desta oferta a toda a população, independentemente do local onde esta se encontre”.

Palavras da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que ontem marcou presença no XV Encontro de Grupos Corais em Santana, iniciativa organizada pela Casa do Povo de São Roque do Faial, através do seu Grupo Coral, que juntou, para além deste, o Grupo Coral do Arco da Calheta, o Coro de Câmara da Madeira e o Orfeão Madeirense.

Felicitando a Casa do Povo de São Roque do Faial pela organização de mais este Encontro, Paula Cabaço reforçou a importância deste tipo de iniciativas “para a partilha de experiências e de boas práticas entre os próprios grupos”, sublinhando, ainda assim, que todas estas acções “têm um significado ainda maior, que é o de mostrar que juntos somos sempre mais fortes, o que ficou evidente em mais esta realização”.

“Tivemos a oportunidade de assistir a um magnifico espectáculo, muito rico e diversificado, onde ficou clara não só a performance artística dos Grupos Corais mas, também, a sua versatilidade e qualidade”, disse, satisfeita, a governante, acrescentando que “a descentralização desta oferta a todos os concelhos mostra a nossa maturidade do ponto de vista cultural e engrandece-nos enquanto Região e, naturalmente, enquanto destino turístico”.

Refira-se que o referido Encontro integrou uma homenagem ao Maestro Victor Costa, ocasião que foi aproveitada por Paula Cabaço para deixar, em nome do Governo Regional, uma palavra de reconhecimento e apreço aos seus familiares, “pelo contributo artístico deixado que importa salvaguardar na nossa memória colectiva”.