Paula Cabaço destaca apoio do Governo Regional às orquestras de bandolins

Decorreu, ontem, no Museu de Imprensa da Madeira, o concerto solidário comemorativo do 11º aniversário da Orquestra de Bandolins da de Câmara de Lobos e que se realizou em prol da Associação Madeira Sanctuary, entidade que se dedica à causa animal.

Na ocasião, a Secretária Regional do Turismo e Cultura enalteceu o evento por ser a “melhor forma de se ver o excelente o trabalho que tem sido feito” pela associação cultural ‘ComCORDAS’, em concreto no que se refere ao seu “papel na formação e descoberta de novos valores e talentos num instrumento que faz parte da tradição madeirense” através da Orquestra de Bandolins, composta actualmente por 34 crianças e jovens, cujas idades variam entre os oito e os 19 anos, bem como pela ligação e proximidade que mantém com a comunidade local.

Paula Cabaço destacou ainda o apoio que o Governo Regional tem dado a esta “importante instituição local” para que possa continuar a formar músicos, em primeiro lugar, via o protocolo existente, em segundo, pela realização do Festival Internacional de Bandolins em que participa a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos.

Refira-se que, presentemente e fruto das políticas prosseguidas pelo Governo Regional de apoio a diversas entidades e associações, a Região tem actualmente 10 orquestras de bandolins, com cerca de 300 instrumentistas, a maioria jovens, o que releva bem a importância destes apoios no campo da formação musical.

A governante fez também questão de felicitar o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, pela “dinâmica e diversidade” que o Museu de Imprensa da Madeira tem tido na cultura, quer no próprio concelho, quer na Região, sobretudo pela “afirmação deste espaço enquanto polo cultural”, já que tem sido “palco de um conjunto diverso de eventos”, sendo já uma “referência”, o que “é muito importante num concelho que, nos últimos tempos, se tem vindo a afirmar turisticamente”.