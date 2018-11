Passagem de Winston Churchill pela Madeira motiva livro de Albuquerque

Miguel Albuquerque lança esta quinta-feira o livro ‘Winston Churchill na Madeira’, obra com 144 páginas, com cada exemplar a custar 18 euros.

O livro será apresentado no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos e apresentação da obra que decorre às 18 horas de 29 de Novembro estará a cargo do Director da Revista Islenha, Marcelino de Castro.

A editora revela tratar-se dum livro inédito escrito por Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional que tem também publicadas pela Alêtheia Editores outras duas obras. Casos das ‘Roseiras Antigas de Jardim’ e ‘Crónicas dum Lugar-Comum’. É prefaciado por João Carlos Espada e versa sobre a estada de Churchill na ilha.

Trata-se de um livro bilingue (em português e inglês) e conta a viagem histórica do mais importante político do século XX, acompanhada por várias fotografias inéditas. Acompanhado por sua mulher e alojado no hotel Reid’s, Churchill fez história nos 12 dias que aí permaneceu. Chegou a bordo do navio Urban Castle e partiu de emergência para Inglaterra para concorrer às eleições.

Dois anos depois voltou a ser primeiro-ministro do Reino Unido. Na ilha da Madeira suscitou uma legítima curiosidade de todos os madeirenses. Escreveu as suas memórias e pintou um dos seus mais famosos quadros, ‘Câmara de Lobos, the fishing port of Madeira’.

12 dias mediatizaram a ilha

Winston Churchill deu um contributo importante para o desenvolvimento do turismo na ilha da Madeira. O célebre primeiro-ministro britânico da 2.ª Guerra Mundial, passou 12 dias de férias na Madeira, em Janeiro de 1950, e deixou marcas profundas no turismo da Região.

O nome do estadista é um dos mais evocados no concelho de Câmara de Lobos, a oeste do Funchal, quando se trata de figuras ilustres. As fotografias que o mostram a pintar a baía e o ilhéu tornaram-se uma imagem de marca e o miradouro onde montou o cavalete de pintura tem agora o seu nome.

“A visita de Churchill à Madeira, a convite do Reid’s (Palace Hotel), foi uma campanha de ‘marketing’, porque os ingleses eram os principais clientes do hotel. A iniciativa teve um grande impacto e o hotel, no decurso dos anos 50 e 60, retorna aos tempos áureos, com a presença de muitos famosos”, disse à Lusa o historiador Alberto Vieira aquando das celebrações do cinquentenário da sua morte, em 2015.

Para Alberto Vieira, “a história da Madeira é feita não tanto dos indígenas, mas fundamentalmente dos forasteiros, porque são eles, muitas vezes, aqueles que mais contribuem para a afirmação da Madeira no mundo. Churchill é um deles. A sua presença teve grande impacto sobretudo no turismo e (...) deu frutos que ainda hoje continuam a ser um chamariz”.

O Reid’s Palace Hotel endereçou o convite no verão de 1949, para assinalar a reabertura após a 2.ª Guerra Mundial, e Winston Churchill chegou à ilha no dia 1 de Janeiro de 1950, a bordo do navio “Durban Castle”. Vinha acompanhado da esposa, da filha mais velha, de duas secretárias, um criado pessoal, um guarda-costas e ainda do coronel Frederick Deakin, que o assessorava na escrita das memórias.

“A forma como a Madeira recebeu esta grande figura está bem expressa na publicidade e na divulgação que se fez daquela famosa fotografia do fotógrafo Raul Perestrelo, em que Churchill se encontra sentado num miradouro a pintar a baía de Câmara de Lobos”, disse Alberto Vieira, salientando, no entanto, que o objetivo deste era “descansar e passar despercebido”.

“Não tenho notícia de que lhe tenha sido propiciada uma receção, em termos oficiais, da parte das autoridades locais, porque acho que ele assim o quis. Caso contrário, é natural que lhe prestassem alguma homenagem”, disse o historiador.

A presença de Winston Churchill na Madeira foi, contudo, bastante divulgada na imprensa local. “É óbvio que, mesmo querendo, ele não passou despercebido. Ele era o equivalente a uma ‘super-vedeta’ da atualidade”, adiantou Alberto Vieira.

Winston Churchill foi recebido pelo cônsul de Inglaterra na Madeira e por um dos administradores do Reid’s Palace. Dizem os relatos da visita que na viagem até ao hotel terá comentado: “Já fui cumprimentado por muitas pessoas neste mundo por quem fiz alguma coisa, mas nunca, em toda a minha vida, fui tão entusiasticamente recebido por pessoas por quem nunca fiz nada.”

Uma vez instalado, permaneceu grande parte da estada no quarto, porque estava mau tempo.

No dia 7 de janeiro de 1950 deslocou-se a Câmara de Lobos, sete quilómetros a oeste do Funchal, num automóvel Rolls Royce da família Leacock. Num recanto, à entrada da vila, montou o cavalete e a tela, sentou-se e pintou a baía e o ilhéu. O fotógrafo Raul Perestrelo imortalizou o momento e, atualmente, o local é designado por Miradouro Winston Churchill.

Winston Churchill deveria permanecer na Madeira até 16 de janeiro de 1950, mas mudou o regresso para o dia 12, por causa da antecipação das eleições gerais em Inglaterra para fevereiro desse ano. Deixou a ilha a bordo de um hidroavião da companhia inglesa “Aquila Airways”, tendo a esposa e a filha regressado na data inicialmente prevista.

Winston Churchill morreu a 24 de Janeiro de 1965, aos 95 anos. Foi primeiro-ministro britânico por duas vezes (1940-1945 e 1951-1955) e entrou para a história como um dos maiores estadistas do século XX. Em 1953, recebeu o Prémio Nobel da Literatura.