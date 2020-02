Palco montado e todos os DJs na Madeira para o ‘Carnaval Electronik’

O palco do evento de música electrónica organizado pelo Café do Teatro já está montado no Parque Desportivo da Água de Pena, em Machico, onde hoje se juntam os DJs Ruben De Ronde, Mike Perry, Nélio Fabrício e os cabeças-de-cartaz Vini Vici.

O ‘Carnaval Electronik’ abre portas esta noite, às 22 horas, e os ingressos, com um valor de 12 euros por pessoa, garantem a entrada no recinto e transporte gratuito, que será efectuado entre o Funchal (a partir das 21 horas) e Água de Pena (até às 7 horas da manhã). O momento alto está a cargo da dupla Vini Vici que é uma das mais requisitadas do Mundo, tendo já milhões de seguidores nas redes sociais.