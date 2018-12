Orquestra de Cordas - Ensemble XXI em concerto no Belmond Reid’s Palace

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto da Orquestra de Cordas - Ensemble XXI, na próxima quarta-feira, dia 12 de Dezembro, pelas 21h30, no Belmond Reid’s Palace.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palce e custam 20 euros, incluindo uma bebida no Cocktail Bar.

“Nascido no seio da Orquestra Clássica da Madeira, o Ensemble XXI tem como objectivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de corda de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música”, explica Norberto Gomes, Director Artístico.

Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

Veja aqui o programa:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) - Eine kleine Nachtmusik, KV 525 (1787)

Edward Kennedy “Duke” Ellington (1899-1974) - 4 Jazz Songs

Scott Joplin (1868-1917) - 4 Ragtimes

Ensemble XXI

Yuriy Kyrychenko. Violino

Elena Kononenko. Violino

Olga Proudnikova. Violino

Vladimir Proudnikov. Violino

Maxim Taraban. Violino

Anahit Dalakyan. Violino

Rostyslav Kuts .Viola

Treneddy Maggiorani. Viola

Stella Silvian. Violoncelo

Mikolaij Lewkowicz. Violoncelo

Marcello Romagnuolo. Contrabaixo

Joseph Straker. Contrabaixo