Orquestra Clássica da Madeira encerra temporada com concerto para violino

No próximo domingo, dia 14 de Julho, chega ao fim mais a temporada 2018/2019 da Orquestra Clássica da Madeira (OCM). Para fechar ‘com chave de ouro’, pelas 8 horas, o palco do Centro de Congressos da Madeira acolhe o Concerto para Violino e Orquestra de Ludwig van Beethoven, pelas mãos do conceituado e premiado violinista internacional Haik Kazazian, e na segunda parte uma das obras mais importantes do repertório sinfónico russo do séc. XX, a 9ª sinfonia de Dmitri Shostakovich, sob a batuta do maestro Martin André.

Neste concerto a orquestra apresenta-se com formação sinfónica, com 12 jovens profissionais que tiveram a sua formação inicial na Madeira e que integram e reforçam a Orquestra, escolha que traduz uma das apostas da OCM nesta temporada: a o reconhecimento da “excelência da formação artística na nossa Região”.

Outra das apostas foi o convite a “destacados músicos das mais conceituadas orquestras da actualidade e solistas e maestros de destaque do panorama musical nacional e internacional”, realça Norberto Gomes. Para o director artístico da OCM, “a participação destes artistas na nossa temporada, conferiu legitimidade à nossa causa, e nobreza aos nossos propósitos”.

“Com este modelo artístico, concluindo a sua 6ª edição, a Orquestra Clássica da Madeira entendeu ser este um tempo de consolidação da sua actividade neste modelo ousado, de sucesso reconhecido a nível nacional e internacional. Nesta temporada, tivemos o privilégio de levar ao nosso estimado público o património musical de primeira grandeza, com a mestria dos nossos ilustres e dedicados convidados”, acrescentou em jeito de balanço.

No que toca à programação, classifica-a como “compacta e rica na sua diversidade, dando a ouvir obras de todos os tempos”, incluindo compositores da actualidade.

Norberto Gomes salienta ainda o “forte contributo” da OCM nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, “com o registo em palco e na temporada, de mais de uma vintena de obras de compositores madeirenses ou de inspiração madeirense”.

Em suma, refere que “cada obra, cada concerto representou um convite endereçado aos ouvintes” (...) a “sentir e a partilhar sentimentos numa sala de concerto, numa permanente descoberta do requinte das texturas harmónicas, da robustez e ousadia melódicas”.

Para este derradeiro concerto o convite é para assistir a “um acontecimento de remarcado interesse musical e cultural”.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 9 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.