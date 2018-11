Orquestra Clássica da Madeira dá concerto para assinalar 25 anos da Associação dos Amigos do Conservatório

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto, no dia 24 de Novembro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O espectáculo conta com o maestro convidado Dinis Sousa e o solista convidado Pasquale Iannone.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Programa:

Sergei Rachmaninov [1873-1943] - Concerto N.º2 para piano e orquestra em Dó menor, Op.18 [1901]

Johannes Brahms [1833-1897] - Sinfonia N.º1, Dó menor, Op.68 [1876]

“Um concerto comemorativo. Com o melhor que a Orquestra Clássica da Madeira tem para dar no concerto do 25º aniversário da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira. Um programa especial, para uma ocasião especial”, diz Norberto Gomes, director artístico em nota de imprensa e acrescenta: “Para este concerto que se revelará de excepcionais momentos de fruição e partilha sonora temos como convidados o maestro Dinis Sousa e o pianista italiano Pasquale Iannone”.